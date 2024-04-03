Не російські солдати: що зараз найбільше загрожує оборонним рубежам України

Поки у ЗМІ обговорюють перше застосування в Сумській області КАБ типу ОДАБ-1500, в авіації рф чергова рекордна позначка застосування КАБів. Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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«За березень авіація окупаційних військ застосувала 2 300 КАБ. Дві тисячі триста керованих авіаційних бомб різної номенклатури, від ФАБ-250/500/1500 до РБК — РБК-500 ШОАБ-0.5 і ОДАБ-500/1500, які раніше рідко застосовувалися! Це новий абсолютний рекорд застосування цієї компоненти, який на 50% вищий за лютневий абсолютний рекорд — 1 500 КАБ. Якщо тенденція приросту застосування КАБ залишиться незмінною, то у квітні ми отримаємо черговий рекорд у 3 000 КАБ. З урахуванням запланованого наступу рф на другу половину 2024 року головну роль у прориві наших ліній оборони та укріпрайонів відіграватимуть не самі російські війська, сухопутна компонента, а саме тактична авіація та КАБи, які у місячному еквіваленті можуть перевищувати показник 3 тис. і в найгіршому разі, за умови задіяння всієї компоненти носіїв, сягатимуть 5 тис. КАБів на місяць».

Пошук розв'язання цієї проблеми, додає експерт, насамперед — знищення носіїв, має вже ставати одним із головних, оскільки принцип «краще пізно, ніж ніколи» — це не про перемогу, це про поразку.

Раніше Олександр Коваленко висловив думку, що наступу на Сумщину не буде, але окупанти тероризуватимуть населення.

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