Міняє шоубіз на держслужбу: відомий телеведучий розсекретив свої плани

Український телеведучий Олександр Педан, якого нещодавно активно критикували у мережі, заявив про намір змінити професію.

42-річний капітан шоу «Я люблю Україну» зізнався, що планує вступити до університету, щоб здобути знання у галузі державного управління. Про це він розповів у програмі «Ближче до зірок».



За його словами, так він може «монетизувати свою популярність з користю для держави».

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Педан у майбутньому бачить себе або у державних органах, або у громадських організаціях.

Разом з ним до того самого університету також буде вступати і його дружина Інна.

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До речі дружина Педана вже змінила професію. Жінка 10 років викладала англійську мову для дітей. Після того, як здобула освіту сексолога, вона відкрила власну школу.

«Вона вивчилася на сексолога й зараз вчиться на психоаналітика, щоб нести в маси важливість статевого виховання дітей. Вона відкрила школу статевого виховання, де навчає діток. Я дуже щасливий і пишаюся моєю дружиною», — зізнався ведучий.

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Нагадаємо, Педан раніше зізнавався, що дружина неодноразово рятувала їхній шлюб. Особливо він вдячний Інні за те, що після початку повномасштабного вторгнення вона із сином не поїхала за кордон, а залишилася з чоловіком в Україні.

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