«Дружина неодноразово рятувала наш шлюб»: Олександр Педан розповів про сімейні стосунки

Відомий телеведучий та шоумен Олександр Педан, який цьогоріч відвів сина у перший клас, з початку повномасштабного вторгнення разом з сім’єю — дружиною та двома дітьми — живе у Києві та займається волонтерством. У жовтні ведучий відсвяткував двадцяту річницю сімейного життя, зізнавшись проекту «Точка опори», що війна змінила його ставлення до багатьох речей.

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«За 20 років моя жінка неодноразово рятувала шлюб своєю мудрістю, — сказав Педан. — Я їй дуже вдячний за те, що в певний момент вона з чотирирічним сином не поїхала за кордон, а залишилася зі мною в Україні. Я пропонував їм, але вони відмовилися. Попри те, що тут було важко і страшно. Ми трималися купки, і це дійсно дуже зміцнило шлюб вкотре. І точно його не розвалило. Тому що стосунки на відстані — це дуже і дуже складно! Я не знаю, як можна жити рік-півтора окремо і зберегти ті почуття. Це логічно приводить до розлучення».

Шоумен розповів про особисті зміни та пояснив, що для нього стало найважливішим під час війни.

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«Для мене найстрашніше — нічого не робити, — зізнався Олександр. — Я точно не хочу „на пенсію“ умовно. Я зрозумів, що сім’я — найважливіше! Вкотре переконався у цьому. Зрозумів, що хочу робити корисний контент. Наприклад, якщо я роблю на телебаченні розважальну історію — це робота, я до цього ставлюся так. А те, що ми робимо з командою — є корисним, соціально-активним, має позицію — це для мене надважливо. Я зрозумів, що більше хочу бути громадським діячем, ніж веселуном».

«ФАКТИ» писали, що Христина Соловій назвала дурами артисток, що не їздять на фронт.

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