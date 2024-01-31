«Скільки коштує совість»: телеведучого Педана захейтили через намагання допомогти корупціонеру

В понеділок, 29 січня, Вищий антикорупційний суд розглядав справу колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

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Як відомо, 27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до посадовців Міноборони та менеджерів «Львівського арсеналу». СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Правоохоронці задокументували дані та встановили всіх осіб, причетних до оборудки. За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон, пише «Суспільне».

Тобто, у цій справі очевидна корупційна складова, тому дуже дивно, чому фігуранта справи вирішив взяти на поруки відомий «антикорупціонер», телеведучий Олександр Педан.



«Ми познайомилися ще в українському Криму… Олександр Сергійович (Лієв — ред.) був на посаді міністра курортів і туризму Криму. Там ми познайомились і товаришуємо сім'ями. Коли сталася анексія Криму, Олександр Сергійович попри пропозиції нашого ворога залишитися там, переїхав в Україну, оселився в Києві та відтоді завжди проявляв проукраїнську позицію… Я достеменно знаю, що його сім'я весь час перебувала в Україні, ніяких планів на виїзд його і його дітей ніколи не відбувалось. Я знаю, що він їздив за кордон за відрядженням і завжди повертався», — розповів Педан під час судового засідання.

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Почувши це, українці обурились діями Педана і стали вимагати від нього роз'яснень.

«Хто не знає, наш великий шоумен виявив бажання взяти Лієва на поруки. Той самий шоумен, який недавно намагався закенселити кількох українських селеб через мову, бив себе в груди, доводячи, що добре, а що погано. Сашко Педан, а чому людям не відповідаєш у коментарях, за скільки продався? «, — пише музичний оглядач Богдан Беспалов.

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«Саш, а ручатися за чувака, який сп*здив у твоєї армії 1,5 ярди це добре, чи погано?», — додає він.

Точку зору оглядача поділяють багато українців.

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«За корупцію горіти вам в аду, нешановний Олександре!», «Саня, ти й*бну*ся?», Скільки коштує ваша совість?", «Такий сюр, ти говориш про допомогу військовим і в той самий час прикриваєш паскуду, яка краде у цих військових», «Ти кого береш на поруки?», «Олександре, поясніть ваш вчинок! Як таке може бути з Лієвим?».

Втім, Педан утримується від будь-яких коментарів, що посилює підозру у тому, що він неспроста вирішив заступитися за людину, яка крала гроші у нашого війська під час війни, коли кожен боєприпас на вагу золота.

В результаті суд відхилив клопотання прокурора і не обрав запобіжного заходу для Олександра Лієва. Прокурор Михайло Юревич заявив, що спочатку отримають матеріали справи, а вже потім вирішать, чи подаватимуть апеляцію. Тому головна битва за справедливість ще попереду.

Однак багато хто з українців досі шоковані поведінкою телеведучого — невже у Педана зовсім немає совісті, і він і далі продовжуватиме захищати розкрадачів?

Нагадаємо, що деякі особливо безсоромні ділки, як-от представники одіозної родини Гриневичів, не гребували навіть підкупом журналістів, аби ті мовчали про їхні оборудки.

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