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Гурт «Будьмо», майбутні конкуренти «Дітей Фрістайлу», порадували новою піснею

18:12 8 квітня 2024
Гурт «Будьмо»

В Україні росте попит на україномовну музику, тому продовжують з'являтися нові пісні. Днями нову композицію представив «улюбленець Сердючки» Дмитро Волканов.

Також в компанію до авторів нових пісень потрапили і хлопці з гурту «Будьмо», які презентували пісню «Королева».

«Залишилось тільки небо, залишилось небо де ти», — з перших акордів у деяких слухачів виникає враження, що звучання дуже нагадує «ранній Фрістайл» чи Вадима Козаченка.

Втім, можливо, що для досвідчених музичних критиків такий висновок звучатиме дуже непрофесійно.
Як і у більшості «хлопчакових» гуртів, співають франківці про почуття, стосунки, тощо («Королева» — це тому, що ти найкраща, я зроблю все для тебе).

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Про вокальний колектив відомо поки що не дуже багато. Хлопці з Івано-Франківська. Зараз намагаються вдосконалити музичне звучання і виступають з концертами по містах і містечках на Заході країни.

Беруть активну участь у волонтерській діяльності. Вже зібрали разом з міжнародним фондом декілька десятків тисяч гривень.

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Звичайно, про «конкурентів «Дітей Фрістайлу» говорити зарано, прослухавши лише одну пісню, адже у полтавців за плечима є досвід і допомога їхніх батьків.

Водночас, й у Ліверпулі на початку 1960-х років ніхто не ризикнув би говорити, що з якихось-там «Бітлз» виросте гурт світового значення.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк, відомий як автор «гімну війни проти росії», представив нову, досить ліричну композицію.

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