«Улюбленець» Вєрки Сердючки VOLKANOV порадував новим хітом про квіти (відео)

Уродженець тимчасово окупованого Бердянська, співак та композитор Дмитро Волканов продовжує «видавати на гора» нові пісні, у яких є потенціал стати згодом справжніми хітами. Таким, як стала попередня пісня «У рожевих снах».

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Звичайно, багато хто з експертів відноситься до такого «легкого» жанру зі скритою зневагою, сам же Дмитро не соромиться згадувати, що з дитинства обожнював такий жанр, і змалечку співав будь-які пісні на місцевих весіллях, де його дідусь був музикантом.

«У цьому жанрі почуваю себе вільно і щиро, не роблю це навмисно, а так пишу, бо так відчуваю! Не бачу нічого поганого в музиці, яка торкається слухача», — говорить Дмитро.

За два дні на офіційному сайті пісня «Тюльпани» набрала майже 90 тисяч переглядів.

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Як відомо, творчих шлях Дмитро почав з телешоу «Х-фактор» ще в 2018 році. Там юнак потрапив у команду до Андрія Данилка, який і розгледів потенціал та талант хлопця. Після завершення шоу Дмитро в статусі суперфіналіста отримав запрошення працювати в колективі Вірки Сердючки.

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Також зазначимо, що при всій популярності у Дмитра є мрія, яка переважує всі творчі цілі.

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«Мрія у нас усіх одна — додому! У першу чергу побіжу пішки з вокзалу у свій рідний двір, де народився і виріс. Обійму рідних, яких не бачив з початку вторгнення. Поїду на кладовище до дідуся, і виконаю його мрію — дам концерт на Приморській площі просто неба», — сказав він у інтерв'ю.

Дуже хочеться сподіватись, що його мрія здійсниться вже цього року.

Раніше «ФАКТИ» писали про «легкий скандал» відносно «мами Вєрки Сердючки» Інни Білоконь: декому з глядачів не сподобалось, що вона провела фотосесію з вагітною дочкою. На щастя, до конфлікту справа не дійшла.

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