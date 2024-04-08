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Автор «гімну війни з росією» Бронюк представив нову композицію — ліричну (відео)

14:10 8 квітня 2024
Віктор Бронюк

Влітку минулого року, коли світ очікував контрнаступу ЗСУ, гурт «ТІК» презентував вогняний хіт «Кацапи». Пісня стала міцним зверненням 18+ до ворогів й підказкою, як насправді їх правильно називати, не згадуючи неіснуючу міфічну р.сію.

«Все, що чинять м. скалі, не вкладається у голові жодної адекватної людини на цій планеті, тому так і співаємо, без жодних прикрас і пом’якшень. Це ті єдині слова, які можна адресувати окупантам», — відзначав фронтмен гурту «ТІК» Віктор Бронюк.

Нагадаємо пісню, яка отримала в народі звання «неофіційного гімну війни проти росії».

Попередження: лірика 18+

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З презентації кліпу пройшло кілька місяців, і Бронюк презентує іншу пісню ТІК «Без тебе». На відміну від веселих «Кацапів» — це пісня-зізнання і пісня-сповідь. Про ключові сенси і кожного з нас.

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Про розлуку, кохання і наших найрідніших, якими неможливо надихатись і які дають сили триматися.

Слова цієї пісні фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк написав у найперші дні повномасштабного вторгнення рф проти України.

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«То був момент, коли багато українців, і я в тому числі, евакуйовували своїх дружин і дітей, а самі залишалися тут. Тоді ніхто не знав достеменно, що і як станеться далі. Але всі розуміли, задля чого зостаються. Як співається у одній відомій пісні: „Мені є, що втрачати, є кого любити і я сильно ціную те, що люблю!“ — ділиться Віктор Бронюк. — Два роки потому сенси не змінились, а бій триває. З одного боку, війна і відстань розділили людські долі, а з іншого — багатьом подарували момент приємних зустрічей. Коли родини не бачилися по півроку-рік, а після всіх вимушених подій доля все ж таки дарує можливість возз’єднатися, всі, хто це пережив, вже зовсім інакше дивляться на стосунки й життєві ситуації. Багато речей, які колись здавались „глобальними і значущими“, геть втрачають цінність і зміст, коли у твою країну, твоє місто й будинок приходить війна. Залишається тільки головне: кохання, підтримка, твоя сім’я і твоя Батьківщина. Ті стовпи, заради яких ти існуєш і приймаєш правильні рішення й вчинки».

За словами Бронюка, «Без тебе» — це не особиста присвята, а історія про всіх нас, українців. У ній ті роздуми, зізнання і головні слова, які зберігають наші серця. З вірою у Перемогу і щирим побажанням — дочекатися зустрічі зі своїми коханими.

«ФАКТИ» писали, що днями новим хітом порадував і «вихованець» Вєрки Сердючки, співак Дмитро Волканов.

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