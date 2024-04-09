У Чорнобильській зоні виявили хижаків, які ніколи не водилися у Поліссі

У Чорнобильській зоні, де ще до початку широкомасштабного російського вторгнення активно зростала популяція ведмедів (їх після 100-річної перерви помітили на цій території в 2014 році), помічений нови для Полісся вид хижаків — шакал звичайний або золотистий.

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Адміністрація біосферного заповідника повідомляє, що тварину з сімейства псових (представники роду вовків) промічено в околицях Луб’янки

Шакал схожий на вовка, проте голова не така лобаста, морда вужча, більш загострена, та й розміри менші. Він є падальником, активно адаптується до антропогенного ландшафту, завдяки чому на початку ХХІ століття розширив свій ареал.

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Зазначається, що шакалячі сліди й раніше були помічені в Заповіднику. Лапка цієї тварини компактна, а між подушечками майже нема проміжків. Тепер спостерігали і самого хижака. Чи цей гість тимчасовий, чи оселиться в заповіднику назавжди, наразі невідомо.

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До речі, про те, що на території заповідника мешкає, як мінімум, один бурий ведмідь, точно відомо вже кілька років, коли клишоногий став потрапляти до фотопасток. «Засвітився» він і минулого року, попри окупацію зони відчуження.



А нещодавно працівники виявили його мітки на території Опачицького природничо-наукового дослідницького відділу — ялину з обдертою ведмежими пазурями корою та налиплою шерстю на смолистому стовбурі дерева. Шерсть взяли для подальшого дослідження, а, головне, встановили в цьому місці фотопастки: можливо, ведмідь знову сюди повернеться.

Раніше російський тг-канал повідомив про загибель одного з діверсантів, які проникли на территорію України з білорусі. В Чорнобільській зоні тварини наздогнали одного з ворожих солдатів, який після зіткнення впав, ударився головою та вмер. Чи були правдиві ці повідомлення, сказати важко.

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Фото Сергія Жили

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