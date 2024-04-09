Шукали півтора роки: на Рівненщині поховали бійця, який поліг під час звільнення Харківщини

У Березнівській громаді з сумом та скорботою в останню земну дорогу провели воїна-захисника Михайла Сокота, який загинув у війні з загарбницькою росією, йдеться у некролозі.

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«Михайло після закінчення школи був призваний на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, де зарекомендував себе як зразковий військовослужбовець. Його батькам, Раїсі та Миколі Сокотам, командування дякувало за сина — відповідального, розумного, людяного. Він завжди був спокійний, розважливий. Дуже гарно навчався в школі, ніхто і ніколи на нього не скаржився. Михайло був дуже добрий і з повагою ставився до людей. З друзями — душа компанії, а друзів він мав багато».

У 2014 році Михайло Сокот уклав контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України, був учасником бойових дій у зоні АТО. Під час повномасштабного вторгнення росії на нашу землю в червні 2022 року став на її захист. 28 вересня 2022 року солдат, стрілець-санітар десантно-штурмового батальйону загинув на Харківщині виконуючи бойове завдання. Захиснику було всього 27 років…

«Після тривалого пошуку тіла Герой сьогодні повернувся додому на щиті», — йдеться у некролозі.

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Захисника проводжали з усіма військовими почестями. У Михайла залишилася мати — Раїса Василівна, брат — Микола, сестра Руслана, племінники — Олександр, Катерина, Анна, Ангеліна, Максим. Під залпи військового салюту поховали українського воїна на кладовищі села Князівка.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель десантника із Рівненської області, який зник безвісти цьогоріч у січні.

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