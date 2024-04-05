Донечці ще несила зрозуміти, що тата немає: на Харківщині загинув 28-річний офіцер з Чернігівщини

Срібнянська громада провела в останню путь ще одного свого захисника - Віталія Мостового. Він загинув 27 лютого 2024 року поблизу Синьківки Куп'янського району.

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28-річний молодший лейтенант Віталій Мостовий народився в місті Прилуки Чернігівської області. Навчався в Гурбинській школі І-ІІІ ступенів, а після неї — на економічному факультеті Національного університету «Чернігівська політехніка», водночас навчався на військовій кафедрі.

«Віталій працював на різних роботах в Чернігові, згодом у Бобровиці. Власне там і зустрів свою долю. У 2021 році молода пара побралася і стала жити в Носівці. У січні 2022 року на світ з'явилася донечка. Молоді люди жили звичним життям, любили, раділи, будували плани. Та російські окупанти зруйнували все», — йдеться у некролозі.

У травні 2023 року Віталій став до лав Збройних Сил України. Пройшов навчання і боронив рідну землю спочатку на Донеччині, потім на Харківщині. Був командиром стрілецького взводу.

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Зі сльозами на очах говорив про побратима на траурному мітингу командир роти, у якій служив Віталій.

«Він був відкритою, чесною і відвертою людиною. Не втрачав почуття гумору навіть у важких ситуаціях. Був турботливим командиром, як тільки міг старався вберегти своїх бійців. І в тому, останньому для нього бою, він мав вибір, міг залишитись на командному пункті. Та пішов вперед, разом зі своїм взводом».

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Віталію назавжди 28 років. Найбільше горе в ці дні для рідних: батьків, сестри, дружини, маленької донечки Злати, якій через свій вік ще важко зрозуміти до кінця значення слів «татка немає». Поховали Віталія у рідному селі Гурбинці.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на Запоріжжі легендарного офіцера.

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