Дорога до рідного дому була довгою: десантник із Рівненської області зник безвісти цьогоріч у січні

У Березнівській громаді попрощалися із загиблим захисником Григорієм Кравчуком, якому навіки 50 років. Відповідальний, чесний, надійний товариш, патріот України — так відгукуються про нього земляки, йдеться у некролозі.

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«З 1998 по 2009 рік Григорій працював робітником, а згодом і завгоспом у відділі культури та спорту Березнівської районної державної адміністрації. Потім — на сезонних роботах.

З грудня 2022 року воїн захищав рідну Україну від російської агресії на Запорізькому напрямку (Вербове, Горіхове). Був солдатом десантно-штурмової роти. Він, будучи турботливим сином, відданим братом, люблячим чоловіком та найкращим батьком, щовечора телефонував додому. Проте був небагатослівний. «Все добре», — завжди казав. Щоденні мамині щирі молитви та усвідомлення того, що його чекають вдома, допомагали воїну переносити випробування війни".

6 січня 2024 року зв'язок обірвався. Назавжди… Пропав безвісти. Але ще жевріла надія. А раптом — у полоні, можливо живий… Розпочалися тяжкі дні та безсонні тривожні ночі в очікуванні новин. Довго не могли повірити у загибель сина, чоловіка, чекали дзвінка чи повідомлення від нього.

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«І ось днями родичі отримали сповіщення з військової частини… Дорога Григорія до рідної домівки виявилася довгою. Після тривалих пошуків тіла герой все-таки повернувся сьогодні додому назавжди на „на щиті“. Поховали Григорія на місцевому сільському кладовищі зі всіма військовими почестями».

У воїна залишилися мама, дружина, дочки та неповнолітній син.

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Раніше «ФАКТИ» писали, на Хмельниччині попрощалися з воїном-героєм з позивним «Тор».

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