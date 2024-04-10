Додайте при висаджуванні перцю це підживлення, і будете врожай знімати відрами (відео)

Більшість дачників знають, що висаджену розсаду обов'язково треба підживлювати, щоб вона змогла закріпитися і набратися з ґрунту сил.

При цьому кожна культура має свої особливості, пише Ukr.Media.

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Зокрема, якщо говорити про перець, то його зазвичай садять різних сортів — в надії на те, що один з них «вистрілить» і дасть добрий врожай.

Але у кожного з сортів є свої особливості підживлення і вирощування. Тому, варто вивчити особливості кожного сорту. І почати агрономи радять з підживлення болгарського перцю, як одного з найбільш розповсюджених.

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Висадка розсади

Насамперед необхідно подбати про розсаду на етапі її висадки в ґрунт.

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Для цього в кожну лунку додають по 1 чайній ложці монофосфату калію, який захистить майбутні перці та забезпечить інтенсивний ріст розсади.

Завалювати рослини поживними речовинами не можна. Потрібно акуратно перемішати добриво разом із землею і розподілити по лунці.

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Після висадки розсади в підготовлені ямки її обов'язково потрібно полити теплою водою. Так ви допоможете рослинам уникнути опіку коренів.

Внесеного таким чином підживлення надовго вистачить вашим рослинам.

Ще одним варіантом приготування комплексного підживлення для розсади перців є використання йоду чи дріжджів, які розводяться у воді. Завдяки такому розчину підвищується імунітет рослин, не розвивається грибкова інфекція.

Молоді перчики підгодовуються за такою схемою: в 1 л води розводять 1−2 краплі йоду. За можливості також варто додати 100 мл молочної сироватки.

А щоб приготувати дріжджове підживлення, до скляної банки наливають 3 л води, додають 100 г дріжджів та 125 г цукру. Розчин залишають на кілька днів, щоб він перебродив. Після цього його розводять у воді з розрахунку 20 мл добрива на 1 л рідини.

Нагадаємо також основні секрети вирощування малини, які забезпечать гарний врожай ягід.

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