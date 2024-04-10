Підживлення розсади: коли його починати та як часто проводити
При посадці на дачі багатьох культур у відкритий ґрунт чи картоплі у мішки, досвідчені аграрії рекомендують не забувати про підживлення. Адже воно — запорука міцних та здорових рослин, які протягом сезону віддадуть максимум.
Іноді аграрії-початківці вважають, що розсада вже й так отримала свою частину необхідних їй компонентів, і далі все буде отримувати з ґрунту, пише UkrMedia.
«Підгодовувати розсаду треба. А ось як часто це робити та які добрива для цього використати — вже інше питання», — вважають фахівці.
Річ у тім, що підживлення розсади є ключовим моментом при вирощуванні здорових рослин.
На початковому етапі зростання сіянці одержують поживні речовини з насіння, а потім — із ґрунту, тому так важливо використовувати якісний торфоґрунт.
Після формування листя розсаді потрібно додаткове підживлення, особливо якщо ґрунт був менш родючим.
Для підживлення підходять комплексні водорозчинні добрива.
Після пересадки розсади у ґрунт слід провести підживлення, використовуючи добрива з високим вмістом фосфору.
Частота підживлення розсади залежить від культури, що вирощується:
- томати зазвичай підгодовують двічі: спочатку комплексними добривами, потім органомінеральними.
- баклажани та перець підгодовують кожні 14 днів, чергуючи органічні та мінеральні добрива.
- розсаду капусти та селери підгодовують один раз після пікірування.
- гарбузовим культурам також потрібно лише одне підживлення.
Слід також не забувати про обробку картоплі перед посадкою. Як саме це зробити, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».34
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