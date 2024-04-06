Зробіть так, і будете збирати по 8 кг малини з куща: секрети великих урожаїв

Зазвичай навесні і на початку літа дачники-садівники проводять заходи для того, щоб підвищити урожайність багатьох культур. Також в цей час можна провести низку заходів, завдяки яким можна буде зібрати набагато більше плодів малини.

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Про це говориться в повідомленні в Telegram-групі «Дача і Дім».

Що зробити навесні

Навесні обрізаємо всі старі, сухі, слабкі пагони, не залишаючи пеньків. На пагонах, що залишилися, вкорочуємо верхівки на 20−30 см. Так і ягід сформується більше, і вони будуть більшими.

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Крім того, виконуємо мульчування. Підсипаємо під кущі визрілий компост або перегній. Малина дуже любить органіку та отримає з неї необхідне харчування.

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Обприскуємо пагони від хвороб 1% розчином бордоської рідини чи азофосом.

Також на початку сезону проводимо проріджування. На 1 кв. м малинника має бути розташовано трохи більше 15−20 кущів. Важливо пам'ятати, що рослина любить світло, тому велика кількість посадок затінить їх і врожай буде слабкішим.

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Полив



Вже з настанням літа малину у сонячні дні поливають раз на 2−3 дні.

Також в цей час проводиться підживлення: кущу потрібне добриво.

Наприклад, малина чудово росте, якщо внести суперфосфат. На відро води використовують 2 ст.л. суперфосфату. Попередньо підживлення розчиняють у невеликій кількості гарячої води. Після цього компонент виливають у відро зі звичайною водою. На кожен кущ малини виділяють по 5 л засобу.

Також борна кислота дозволить зміцнити отримані зав'язі, що суттєво збільшить урожай.

Щоб підготувати підживлення, потрібно у відрі води розвести два грами борної кислоти та відразу розчином підживляють рослину.

Захист

Окрім того, важливо захистити насадження від стеблової галиці, яку ще називають малиновим комариком. Якщо її ігнорувати, вона може знищити половину врожаю.

Цей шкідник відкладає в стебла малини личинки, які харчуються камбіальним м'яким шаром всередині стебла, від чого на ньому утворюється здуття. У цьому місці пагони легко ламаються. Боротьбу з цим шкідником треба проводити щорічно, регулярно оглядаючи пагони.

Також нагадаємо, як правильно обрізати малину навесні.

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