Смородина перестала плодоносити: у чому може бути причина та що потрібно зробити

Для того, щоб смородина давала гарний врожай, важливо не лише висаджувати кущі на соняшному місці та у грунті, який подобається цій рослині, але й періодично омолоджувати її.

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Як пише канал «Дача. Сад та город», плодушки (коротенькі плодові гілочки, на яких закладаються квіткові бруньки, розташовуються по всій довжині гілок, але саме їх багато на кінцях гілок) червоної смородини живуть приблизно 10−12 років, а потім гілка застаріває, і її треба просто вирізати.

Може застаріти і весь кущ, якщо йому близько 15−20 років. У цьому випадку його можна омолодити, поступово протягом 3 років вирізаючи по третині куща до самої основи.

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Так само омолоджується кущ чорної смородини приблизно через 10−12 років, або аґрусу — через 18−20. У аґрусу плодушки «помирають» народжувати через 8 — 10 років, а у чорної смородини вже через 5.

Тому, як тільки врожай на гілці починає знижуватися, або вона взагалі перестає плодоносити, її слід вирізати до місця прикріплення до стовбура.

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Фото Pixabay

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