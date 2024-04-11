38.87 / 39.38 42.07 / 42.81
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Смородина перестала плодоносити: у чому може бути причина та що потрібно зробити

10:11 11 квітня 2024
Червона смородина

Для того, щоб смородина давала гарний врожай, важливо не лише висаджувати кущі на соняшному місці та у грунті, який подобається цій рослині, але й періодично омолоджувати її.

Як пише канал «Дача. Сад та город», плодушки (коротенькі плодові гілочки, на яких закладаються квіткові бруньки, розташовуються по всій довжині гілок, але саме їх багато на кінцях гілок) червоної смородини живуть приблизно 10−12 років, а потім гілка застаріває, і її треба просто вирізати.

Може застаріти і весь кущ, якщо йому близько 15−20 років. У цьому випадку його можна омолодити, поступово протягом 3 років вирізаючи по третині куща до самої основи.

Так само омолоджується кущ чорної смородини приблизно через 10−12 років, або аґрусу — через 18−20. У аґрусу плодушки «помирають» народжувати через 8 — 10 років, а у чорної смородини вже через 5.

Тому, як тільки врожай на гілці починає знижуватися, або вона взагалі перестає плодоносити, її слід вирізати до місця прикріплення до стовбура.

РЕКЛАМА

Про п'ять найпоширеніших хвороб смородини та аґрусу, а також про те, як з ними боротися, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Грошовий прибуток

Квітень засипле грошами: кому в другому місяці весни світить додатковий прибуток

Трипілска ТЕС горить

Трипільська ТЕС постраждала внаслідок ракетного удару по Київщині, — ЗМІ (відео)

Земля

Тільцям та Козерогам — спокій, Водоліям — нові можливості: яким для знаків зодіаку буде четвер, 11 квітня

Океан Ельзи

«Океан Ельзи» скасував усі концерти на 2024 рік: в чому причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту