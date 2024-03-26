38.99 / 39.53 42.35 / 43.05
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

П'ять найпоширеніших хвороб смородини та аґрусу: їх причини та лікування

18:10 26 березня 2024
Аґрус

Смородина та аґрус ростуть на городах переважної більшості українців. Щоб вони гарно родили за ними треба доглядати та лікувати від хвороб. Досвідчені городники розповіли про поширені хвороби смородини та аґруса та методи їх лікування, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

Антракноз — невеликі червоні плями (здуваються і збільшуються). Розвивається в опалому листі (восени краще спалювати). Навесні обробляємо кущі 1%-вою бордоською рідиною.

Іржа — це рудуваті плями на листках. Пізніше листя і ягоди опадають. Обробляємо кущі 1%-ю бордоською сумішшю 3 рази: при появі листя, формуванні бутонів і після цвітіння.

Септоріоз (біла плямистість) від високої вологості або недостатнього світла. На листках з'являються коричневі плями, можуть по краях червоніти. Обробляємо 1%-вою бордоською сумішшю.

РЕКЛАМА

Сіра гниль — коричневий наліт на листках. Обробляємо Триходерміном (10г/5л води) або Ампеломіцином (0,5%) 3−5 разів за сезон (раз на 7−10 днів).

Сферотека розвивається через високу вологість повітря, сухий азотистий ґрунт. Спочатку покриваються білим нальотом, а потім коричневіють. Уражені частини видалити і спалити, кущі обробити фунгіцидом.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити у квітні на дачі та городі.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Патрульна поліція

Влетить у копійчину: у Раді планують підвищити для водіїв штрафи за поширене порушення

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Гороскоп

Місяць, коли боги смикають за ниточки: що чекає представників всіх знаків Зодіаку у квітні

Ксенія Мішина та Сергій Пількевич

«Вже не Холостячка»: Ксенію Мішину привітав Григорій Решетнік

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту