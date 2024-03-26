П'ять найпоширеніших хвороб смородини та аґрусу: їх причини та лікування

Смородина та аґрус ростуть на городах переважної більшості українців. Щоб вони гарно родили за ними треба доглядати та лікувати від хвороб. Досвідчені городники розповіли про поширені хвороби смородини та аґруса та методи їх лікування, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Антракноз — невеликі червоні плями (здуваються і збільшуються). Розвивається в опалому листі (восени краще спалювати). Навесні обробляємо кущі 1%-вою бордоською рідиною.

Іржа — це рудуваті плями на листках. Пізніше листя і ягоди опадають. Обробляємо кущі 1%-ю бордоською сумішшю 3 рази: при появі листя, формуванні бутонів і після цвітіння.

Септоріоз (біла плямистість) від високої вологості або недостатнього світла. На листках з'являються коричневі плями, можуть по краях червоніти. Обробляємо 1%-вою бордоською сумішшю.

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Сіра гниль — коричневий наліт на листках. Обробляємо Триходерміном (10г/5л води) або Ампеломіцином (0,5%) 3−5 разів за сезон (раз на 7−10 днів).

Сферотека розвивається через високу вологість повітря, сухий азотистий ґрунт. Спочатку покриваються білим нальотом, а потім коричневіють. Уражені частини видалити і спалити, кущі обробити фунгіцидом.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що робити у квітні на дачі та городі.

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