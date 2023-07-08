Чотири важливі правила при посадці смородини на дачній ділянці
Для того, щоб кущі смородини гарно росли та давали врожай, потрібен не лише ретельний догляд та підживлення — велике значення має те, де та в якому грунті посаджено рослину.
Як пишуть автори каналу «Моя дача. Сад і город», при посадці потрібно дтримуватися кількох важливих правил.
По-перше, місце для кущів повинно бути сонячним, адже смородина — рослина світлолюбива. Її не висаджують у низинах або на пагорбах — так кущі страждатимуть від надлишку холодного повітря або вітру.
По-друге, кислотність грунту (рн) на ділянці повинна бути не менше 4,5. Смородина дуже любить субглинки і субпіски.
По-третє, водоносні шари в товщі грунту не повинні бути ближче до поверхні, ніж 1 метр.
По-четверте, місце має бути очищеним від бур’янів. Землю потрібно удобрювати не менше, ніж за 2 місяці до планованої висадки саджанців.
До речі, добриво для грунту може бути як з магазину, так і зроблене самотужки. Для підживлення в грунт додають компост (1 відро на 1 квадратний метр), калійну сіль (20г на «квадрат»), вапно (2−6 кг на квадратний метр), суперфосфат (50−70 г на «квадрат»). Після внесення добрива грунт перекопують на глибину багнета лопати.
Для того, щоб ягіди смородини, зокрема, червоної вирослали солодкими, досвідчені городники радять підживлювати кущі за допомогою крохмалю та попелу.
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