Помер легендарний сумоїст, який важив 233 кілограми (відео)

Легендарний сумоїст Акебоно Таро, перший йокодзуна (найвищий ранг бійця у боротьбі сумо), який народився за межами Японії, помер у віці 54 років в одній з лікарень Токіо внаслідок серцевого нападу, повідомляє CNN. Раніше в Японії помер найтитулованіший сумоїст Тайхо Кохі, котрий мав українське коріння.

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Таро народився на Гаваях під ім'ям Чедвік Хахео Роуен і в молодості грав у баскетбол. Однак справжню популярність він здобув у боротьбі сумо. Таро став йокодзуною в 1993 році, а через три роки отримав японський паспорт.

За свою кар'єру він виграв 11 великих турнірів і запам'ятався як один із найвищих і найважчих борців сумо (зріст — 203 см, вага — 233 кг).

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Після завершення кар'єри в сумо гренадер без особливого успіху виступав у комерційних турнірах з кікбоксингу та у ММА, а також володів кількома ресторанчиками.

Ще сім років тому у Акебоно Таро виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, і з того часу він пересувався в інвалідному візку. У нього залишилися дружина, донька та двоє синів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 28-річний борець сумо помер після страшної травми.

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