Мало води та багато сонця: з якими проблемами стикаються городники при вирощуванні цвітної капусти

Цвітна капуста, страви з якої є дуже популярними в Україні, не є дуже складною для освоєння культурою. Проте вона стикається з низкою проблем, здатних зіпсувати її врожай. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Дача. Сад та город».

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Найпоширеніші проблеми при вирощуванні цвітної капусти:

- He зав'язує головки. Найімовірніше, це проблема розсади, її недостатньо поливали, давали мало світла. Також може бути проблема в занадто ранній посадці без укриття. Краще садити при температурі не нижче 18−20˚C.

- Головки потемніли і не смачні. Це проблема занадто рясного і прямого світла. Сама капуста любить світло, але в міру. Можна надломити один з верхніх листків, зробивши з нього «парасольку» для серцевини.

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- Ворсисті та пухкі головки. Це відбувається через часті й сильні перепади температури. Також через затяжну спеку або похолодання. Також причина може ховатися в посадці перерослої розсади.

Раніше «ФАКТИ» писали, що садити в квітні у відкритий ґрунт.

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