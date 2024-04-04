Не тільки картоплю: що садити в квітні у відкритий ґрунт

Всупереч короткочасному «похолоданню», більшість дачників вже «морально готові» розпочинати сезон робіт на землі.



Адже саме квітень дарує перші пагони весняного і дачного задоволення — в квітні можна насолодитись першими тепличними цибулькою, огірками, редискою та квітами.

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Які роботи, окрім посадки картоплі, потрібно не забути провести у другому місяці весни?

Перш за все, підготувати ділянку для весняних робіт:

Обробити ділянку під майбутні посіви, видалити з території все сміття, листя, рослинні залишки.

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Провести профілактику від хвороб та шкідників. Якщо є теплиці та парники, то обробити їх бордоською рідиною, щоб запобігти грибковим захворюванням.

Перекопати ґрунт, внести добрива, ґрунт у пристовбурних ділянках дерев і кущів розпушити.

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Необхідно врахувати, що вносити добрива можна коли нічна температура підніметься вище за 0 градусів.

Обрізати та щеплювати дерева та кущі також можна за умови, якщо нічна температура вища за 0 °C, а середньоденна становить + 5 °C.

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Закінчити ці роботи потрібно до появи пуп'янків. Насамперед обрізають морозостійкі дерева, потім кущі та, найпізніше — теплолюбні рослини. Бажано обробити пошкоджені ділянки рослин п'ятипроцентним мідним купоросом. Видалити пошкоджені шкідниками, слабкі гілки, а також старші 4 років.

У квітні необхідно посадити кущі, адже саджанці добре приймаються і до осені мають час, щоб адаптуватися на місці посадження. Найкраще для посадження брати однорічні чи дворічні саджанці.

Після посадження саджанці потрібно добре полити та мульчувати. Для квітневого пересадження добре підійдуть малина, аґрус, смородина та порічки. Саме квітнева прохолода втримає у саджанцях необхідну вологу та утримує рослину від прискореного зростання.

І, нарешті, про те, що садити у квітні у відкритий ґрунт. Розсаду, яка перебувала у квартирі, потрібно готувати до висадження, а для цього загартовувати — виносити на свіже повітря у теплу погоду.

Якнайраніше можна посіяти горох, він не боїться прохолодної погоди та заморозків.

Для моркви квітень та початок травня — добрий період для посіву. Але для її росту важливий температурний режим, що становить плюс-мінус 15 градусів.

У квітні традиційно висаджують у відкритий ґрунт редиску, зелень та салат. Для швидшого росту, спочатку їх можна висадити у теплиці або під плівку.

Насіння томатів також можна посіяти у теплицю, або одразу у відкритий ґрунт, для цього попередньо накривши його плівкою на дугах. У теплі дні плівки можна знімати, а в травні зовсім прибрати.

Звичайно, у квітні садять картоплю. Перед посадженням її слід проростити у теплому і добре освітленому приміщенні.

Загартовану розсаду капусти — брюссельської, пекінської, цвітної, білоголової, броколі, кольрабі — можна висаджувати на городі у другій половині квітня. А якщо похолодає, капусту накрити плівкою.

Доречно у квітні сіяти у відкритий ґрунт гарбузи, кабачки, патисони. Перед посадженням у відкритий ґрунт насіння потрібно добре намочити.

У квітні час сіяти багаторічники — іриси, флокси, півонії, хризантеми. А також пророщені в теплиці бульби бегонії, жоржин.

Також це час для посіву таких однорічників як запашний горошок, чорнобривці, календула, ротики.

Троянди потрібно звільнити від укриття, обрізати, розпушити ґрунт навколо куща. Для захисту їх від шкідників та хвороб обприскати трипроцентним розчином мідного купоросу, підгодувати троянди мінеральними добривами та органікою.

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