Ніжні та соковиті оладки з цвітної капусти з солодким перцем: хоч на сніданок, хоч на гарнір, хоч на закуску (відеорецепт)

Цвітна капуста — овоч, з якого можна приготувати смачні та легкі страви. Наприклад, її можна запекти з приправами та подавати до столу з соусом.

А автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують зробити з цвітної капусти та солодкого перцю оладки. Вони виходять надзвичайно ніжними та смакують як гарячими, так і холодними. Такі оладки підійдуть на сніданок, у якості повноцінної другої страви та як закуска або гарнір до м'яса.

Інгредієнти: 500 г цвітної капусти;

1 червоний болгарський перець;

2 яйця;

80 грамів борошна;

60 мілілітрів газованої води;

0,5 чайної ложки меленої зіри;

0,5 чайної ложки солі;

30 мілілітрів олії;

15 грамів вершкового масла;

20 грамів сметани.

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Приготування: Капусту помити, розламати на суцвіття, покласти в комбайн і подрібнити до великозернистої кашки.

Додати натертий на великій тертці перець (без шкірки).

Додати яйця, борошно, газовану воду, спеції та добре перемішати.

У пательню налити олію, розтопити вершкове масло.

Викладати по одній великій ложці маси та обсмажити на середньому вогні з двох сторін по 3−4 хвилини. Перевернути, закрити кришкою і потім на середньому вогні 5 хвилин.

Готові оладки подавати гарячими з холодною сметаною.

Раніше кулінарка Лариса Павлюк поділилася рецептом кексів з цвітної капусти.

Фото Pixabay

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