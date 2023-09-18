37.66 / 38.37 40.41 / 41.28
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ніжні та соковиті оладки з цвітної капусти з солодким перцем: хоч на сніданок, хоч на гарнір, хоч на закуску (відеорецепт)

11:12 18 вересня 2023
Цвітна капуста

Цвітна капуста — овоч, з якого можна приготувати смачні та легкі страви. Наприклад, її можна запекти з приправами та подавати до столу з соусом.

А автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують зробити з цвітної капусти та солодкого перцю оладки. Вони виходять надзвичайно ніжними та смакують як гарячими, так і холодними. Такі оладки підійдуть на сніданок, у якості повноцінної другої страви та як закуска або гарнір до м'яса.

Інгредієнти:

  • 500 г цвітної капусти;
  • 1 червоний болгарський перець;
  • 2 яйця;
  • 80 грамів борошна;
  • 60 мілілітрів газованої води;
  • 0,5 чайної ложки меленої зіри;
  • 0,5 чайної ложки солі;
  • 30 мілілітрів олії;
  • 15 грамів вершкового масла;
  • 20 грамів сметани.

Читайте також: «Екстаз просто від перегляду»: вражаючі стейки з… цвітної капусти від шеф-кухаря Миколи Люлька (відео)

Приготування:

  • Капусту помити, розламати на суцвіття, покласти в комбайн і подрібнити до великозернистої кашки.
  • Додати натертий на великій тертці перець (без шкірки).
  • Додати яйця, борошно, газовану воду, спеції та добре перемішати.
  • У пательню налити олію, розтопити вершкове масло.
  • Викладати по одній великій ложці маси та обсмажити на середньому вогні з двох сторін по 3−4 хвилини. Перевернути, закрити кришкою і потім на середньому вогні 5 хвилин.
  • Готові оладки подавати гарячими з холодною сметаною.

Раніше кулінарка Лариса Павлюк поділилася рецептом кексів з цвітної капусти.

Фото Pixabay

116

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчата

Витягнете щасливий квиток: життя яких знаків зодіаку кардинально зміниться восени

Годинник-гороскоп

Овнам та Ракам варто довіритися інтуїції, а надто активним Терезам потрібно зробити паузу: гороскоп на 18 вересня 2023 року

Карти Таро

Шанс змінити життя на краще: які знаки Зодіаку казково розбагатіють на наступному тижні

Архівне фото Пугачової з кіркоровим

Пугачова розлютилася: стало відомо, як кіркоров ледь не закрутив роман з відомою співачкою із Києва

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту