Ніжні та соковиті оладки з цвітної капусти з солодким перцем: хоч на сніданок, хоч на гарнір, хоч на закуску (відеорецепт)
Цвітна капуста — овоч, з якого можна приготувати смачні та легкі страви. Наприклад, її можна запекти з приправами та подавати до столу з соусом.
А автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують зробити з цвітної капусти та солодкого перцю оладки. Вони виходять надзвичайно ніжними та смакують як гарячими, так і холодними. Такі оладки підійдуть на сніданок, у якості повноцінної другої страви та як закуска або гарнір до м'яса.
Інгредієнти:
- 500 г цвітної капусти;
- 1 червоний болгарський перець;
- 2 яйця;
- 80 грамів борошна;
- 60 мілілітрів газованої води;
- 0,5 чайної ложки меленої зіри;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 30 мілілітрів олії;
- 15 грамів вершкового масла;
- 20 грамів сметани.
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Приготування:
- Капусту помити, розламати на суцвіття, покласти в комбайн і подрібнити до великозернистої кашки.
- Додати натертий на великій тертці перець (без шкірки).
- Додати яйця, борошно, газовану воду, спеції та добре перемішати.
- У пательню налити олію, розтопити вершкове масло.
- Викладати по одній великій ложці маси та обсмажити на середньому вогні з двох сторін по 3−4 хвилини. Перевернути, закрити кришкою і потім на середньому вогні 5 хвилин.
- Готові оладки подавати гарячими з холодною сметаною.
Раніше кулінарка Лариса Павлюк поділилася рецептом кексів з цвітної капусти.
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