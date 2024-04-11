Ердоган запропонував план заморозки російсько-української війни: ЗМІ дізналися деталі

Президент Туреччини Тайіп Реджеп Ердоган просуває ініціативу заморозки війни в Україні. Проект відповідного договору мають всі три сторони, тобто Туреччина, росія та Україна, пише «Новая газета».

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Проект ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, і частина формулювань травня 2022 року увійшла до нового тексту. Мирну ініціативу може підтримати низка європейських політиків, її також пропонуватимуть для підтримки окремим країнам Глобального Півдня.

Згідно з джерелом, проект договору передбачає:

— Взаємне зобов'язання США та росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.

— Заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.

— Заморожування війни на існуючій лінії фронту.

— Зобов'язання провести 2040 року референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни росією.

- Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року.

— Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»

— росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

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ЗМІ пишуть, що ймовірність ухвалення цього проекту договору залишається невисокою. Це вже мінімум дев'ятий подібний проект.

Як писали «ФАКТИ», вже на п'ятий день широкомасштабної війни в білорусі в урядовій резиденції в Біловезькій Пущі розпочалися переговори між Україною та росією. Старший науковий співробітник Інституту історії НАНУ кандидат історичних наук Володимир Головко розповів, чому у 2022 році не вдалося укласти мирну угоду.

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