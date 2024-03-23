«Цей підхід ніколи не був успішним»: експерт про замороження війни в Україні

Україна виступає проти заморожування війни, оскільки будь-який заморожений конфлікт рано чи пізно розгориться знову. Такої ж думки дотримується й Ульріх Кюн, який очолює дослідницький напрям «Контроль над озброєннями та нові технології» в Інституті досліджень миру та політики безпеки Гамбурзького університету (IFSH).

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Як приклади, він навів конфлікти між Вірменією та Азербайджаном, грузинські регіони Абхазія і Південна Осетія та молдовське Придністров'я.

«Спільним для всіх цих конфліктів є те, що росія завжди відіграє значну роль, — каже Кюн. — Крім того, вони іноді були дуже кривавими, а потім заморожувалися за дипломатичного посередництва. Таким чином, бойові дії припинялися, але без пошуку політичного вирішення фактичного конфлікту. Замість цього основна увага приділялася економічному та політичному діалогу, який в перспективі мав би привести до вирішення конфлікту. Цей підхід ніколи не був успішним. росія вважає, що вона зараз на шляху до воєнної перемоги, путін не бачить причин зупинятися».

На його думку, замість дискусій німецькі політики повинні зосередитися на наданні Україні військової підтримки там, де вона необхідна.

«Йдеться насамперед про артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони», — уточнює Ульрих Кюн.

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Раніше експерт пояснив, чому канцлер Німеччини відмовляється постачати Taurus Україні.

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