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Гороскоп

Казка, а не життя: після закриття коридору затемнень ці знаки зодіаку стануть по-справжньому щасливими

19:14 11 квітня 2024
Гороскоп

Коридор затемнень закрився. Це період, коли один за одним відбуваються сонячне та місячне затемнення. Він тривав з 25 березня по 8 квітня. Що цікаво, відкрився коридор під час місячного затемнення та повного місяця, а закрився — під час повного сонячного затемнення, параду планет та молодика. Тому 8 квітня езотерики взагалі охрестили найстрашнішим днем року Дракона через одразу п'ять важливих подій одночасно, інформує Ukr.Media.

На думку астрологів, період після коридору затемнень буде буде сприятливим представникам деяких знаків зодіаку.

Рак
Під час коридору затемнень, а особливо в парад планет 8 квітня, могло здатися, що ці астрологічні події висмоктували всі сили і тепер їх не залишилося навіть на банальне спілкування з коханими. Але ні! Після коридора, що закрився, і його негативного сліду представники знака Зодіаку Рак відчують несподіваний приплив сил. Виявиться, що у вас ще багато невикористаного потенціалу. Запропонуйте на роботі або у стосунках спробувати щось нове, доведіть, що є ще порох у порохівницях.

Скорпіон
Кінець коридору затемнень започаткує позитивні перетворення в житті, а також наповнить дні носіїв знаку Зодіаку Скорпіон благополуччям і життєвою силою. Ви відчуєте зміни в повсякденності, побачите щось, що до цього було приховано, знайдете відповідь на питання, що давно терзає розум. Якщо ви постійно стикалися — з 25 березня по 8 квітня — у коридор затемнень із проблемами у відносинах із колегами, можливо, настав час подумати про новий підхід до спілкування з ними. Розгляньте можливість залучення третьої сторони для врегулювання ситуації. Це допоможе вирішити проблему з мінімальними втратами та дозволить мирно співіснувати далі.

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Овен
Останнє в коридорі сонячне затемнення підсвітить проблемні місця та розплющить очі на події минулого. Змусить переосмислити ключові моменти. Представники знаку Зодіаку Овен вже з 10 квітня зможуть побачити роль, яку вони відіграли у певних ситуаціях минулого. А це дасть початок новому життєвому шляху: або уникнення або виправлення. Щоб точно зрозуміти, чи правильний вибір вони зробили, Овнам варто зайнятися самопізнанням. Розпаліть, як ви це вмієте, пристрасть до нових починань у житті!

Раніше «ФАКТИ» писали, що чекає представників всіх знаків зодіаку у квітні, а також про те, кому в другому місяці весни світить додатковий прибуток.

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