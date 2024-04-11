Казка, а не життя: після закриття коридору затемнень ці знаки зодіаку стануть по-справжньому щасливими

Коридор затемнень закрився. Це період, коли один за одним відбуваються сонячне та місячне затемнення. Він тривав з 25 березня по 8 квітня. Що цікаво, відкрився коридор під час місячного затемнення та повного місяця, а закрився — під час повного сонячного затемнення, параду планет та молодика. Тому 8 квітня езотерики взагалі охрестили найстрашнішим днем року Дракона через одразу п'ять важливих подій одночасно, інформує Ukr.Media.

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На думку астрологів, період після коридору затемнень буде буде сприятливим представникам деяких знаків зодіаку.

Рак

Під час коридору затемнень, а особливо в парад планет 8 квітня, могло здатися, що ці астрологічні події висмоктували всі сили і тепер їх не залишилося навіть на банальне спілкування з коханими. Але ні! Після коридора, що закрився, і його негативного сліду представники знака Зодіаку Рак відчують несподіваний приплив сил. Виявиться, що у вас ще багато невикористаного потенціалу. Запропонуйте на роботі або у стосунках спробувати щось нове, доведіть, що є ще порох у порохівницях.

Скорпіон

Кінець коридору затемнень започаткує позитивні перетворення в житті, а також наповнить дні носіїв знаку Зодіаку Скорпіон благополуччям і життєвою силою. Ви відчуєте зміни в повсякденності, побачите щось, що до цього було приховано, знайдете відповідь на питання, що давно терзає розум. Якщо ви постійно стикалися — з 25 березня по 8 квітня — у коридор затемнень із проблемами у відносинах із колегами, можливо, настав час подумати про новий підхід до спілкування з ними. Розгляньте можливість залучення третьої сторони для врегулювання ситуації. Це допоможе вирішити проблему з мінімальними втратами та дозволить мирно співіснувати далі.

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Овен

Останнє в коридорі сонячне затемнення підсвітить проблемні місця та розплющить очі на події минулого. Змусить переосмислити ключові моменти. Представники знаку Зодіаку Овен вже з 10 квітня зможуть побачити роль, яку вони відіграли у певних ситуаціях минулого. А це дасть початок новому життєвому шляху: або уникнення або виправлення. Щоб точно зрозуміти, чи правильний вибір вони зробили, Овнам варто зайнятися самопізнанням. Розпаліть, як ви це вмієте, пристрасть до нових починань у житті!

Раніше «ФАКТИ» писали, що чекає представників всіх знаків зодіаку у квітні, а також про те, кому в другому місяці весни світить додатковий прибуток.

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