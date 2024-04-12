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Уявив себе пригожиним: з подачі фсб злочинець вербував співкамерників в окупанти

12:12 12 квітня 2024
Агент фсб

У виправній колонії на Житомирщині викрито в’язня-агента ФСБ, який вербував «співкамерників» для підривної діяльності проти України. Оскільки затриманий мав вийти на волю протягом найближчого часу, насамперед його цікавили в'язні, у яких також закінчувався термін відбування покарання. Метою такої вербовки було створення власної агентурної мережі у прикордонних районах на півночі України, повідомили в СБУ.

«Після виходу з тюрми вони мали „розосередитись“ по території Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації Сил оборони на прикордонні. Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств», — розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Встановлено, що фігуранта було завербовано російською спецслужбою, ще коли він відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини у 2012 році, проте перед початком повномасштабного вторгнення його етапували до пенітенціарної установи на підконтрольну Україні територію як мешканця Чернігівщини.

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Слідчі повідомили в’язню про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 1 статті 14 (Готування до кримінального правопорушення, підшукування співучасників, а також інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення) та частина 1 статті 111 (Державна зрада). Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Зловмиснику загрожує ще 15 років тюрми.

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А наприкінці року у Житомирі винесли вирок 51-річному місцевому мешканцю, який під псевдонімом Ігор Петров підготував низку публікацій на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР» й так званого «приєднання» тимчасово захопленої частини сходу України до росії. Він проведе за гратами 14 років.

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