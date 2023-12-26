Виправдовував збройну агресію рф та «відбілював» злочини окупантів: суд виніс вирок «політексперту» з Житомира

Ще один російський поплічник проведе 14 років за гратами. Так званий «політексперт» працював в інформаційному просторі на замовлення росії, повідомили в СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, засудженим є 51-річний житель Житомира, який до початку повномасштабного вторгнення рф «уклав контракт» з головним редактором «Політнавігатора».

Ховаючись під псевдонімом Ігор Петров, він підготував низку публікацій на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР» й так званого «приєднання» тимчасово захопленої частини сходу України до росії.

Після початку повномасштабного вторгнення за вказівкою головного редактора російських фейкових ЗМІ Сергія Степанова, цей «власкор» готував публікації, де виправдовував збройну агресію росії та «відбілював» злочини окупантів.

РЕКЛАМА

Зокрема, під час боїв за Київ ворожий агент робив фейкові повідомлення про перебіг бойових дій на користь російських загарбників.

Також у замовних статтях він намагався штучно дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та нав'язати кремлівську «риторику» про війну в Україні.

РЕКЛАМА

Влітку 2022 року співробітники СБУ затримали зрадника у Вінниці. Під час обшуків у нього вилучено комп'ютер та мобільні телефони, які він використовував для комунікації зі своїм кримським керівником і підготовки фейкових публікацій.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України: «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» та «державна зрада».

РЕКЛАМА

Зраднику призначено покарання — 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу ще на одного російського прихильника, який вступив до окупаційних угруповань рф та воював проти Сил оборони на Донеччині.

230

Читайте нас у Facebook та Instagram