Забудьте про купорос: чому популярну суміш не варто використовувати на дачі навесні

Сучасні дачники знають, що розсаді після висадки в грунт потрібне підживлення. І нерідко використовують для цього купорос.

Купорос — це проста назва сульфату заліза (формула: FeSO4). Завдяки вартості й доступності він набув широкого поширення. Великий плюс криється в тому, що він не впливає на смак плодів, і не накопичується в них. У садівництві використовується як інсектицид (проти комах), фунгіцид (проти грибка) і кореневе, позакореневе добриво на бідних і виснажених ґрунтах.

ВІДЕО ДНЯ

Але не кожен вид добрива може бути корисним, і перед купівлею купоросу в садовому магазині варто звернути увагу на маркування, з'ясувавши, що саме міститься в складі добрива — мідь або залізо, оскільки дія цих речовин істотно відрізняється, пише Ukr.Media.

Неправильне застосування залізного купоросу у весняний період може призвести до небажаних і навіть згубних наслідків для ваших рослин.

РЕКЛАМА

Причини не використовувати залізний купорос

По-перше, це може негативно вплинути на культури, які активно ростуть, адже цей купорос є досить агресивною речовиною і може пошкодити молоде листя і пагони.

РЕКЛАМА

Крім того, залізний купорос не тільки знищує грибки, а й вбиває корисні мікроорганізми, що може призвести до порушення структури і поживності ґрунту.

Застосування залізного купоросу в період набрякання бруньок і появи молодого листя може бути особливо небезпечним. Тому рекомендується використовувати більш безпечні та екологічно чисті альтернативи.

РЕКЛАМА

Якщо без купоросу не обійтися

Ніколи не поєднуйте залізний купорос з вапняними розчинами, а також з нерозчинним мідним купоросом, інсектицидами на основі фосфору і засобами, які нестабільні в лужних умовах.

І пам'ятайте, що розчиняють мідний купорос виключно в ємностях зі скла або пластику. Під час роботи з цією речовиною обов'язково використовуйте рукавички, захисні окуляри та респіратор.

Нагадаємо також, як самостійно виготовити дієвий засіб проти колорадського жука, який здатен позбавити городників не лише врожаю картоплі, але й багатьох овочів.



106

Читайте нас у Facebook