Через пару днів всі шкідники зникнуть з вашого городу: як самостійно виготовити дієвий засіб проти колорадського жука

Колорадський жук став справжнім лихом для картопляних ділянок. Минув той час, коли найкращим засобом від колорадського жука вважали хімічну обробку. Городники постійно шукають нові методи, як позбавитись шкідника.

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Наразі більш популярні народні засоби боротьби з колорадським жуком без використання хімії. Фахівці також вважають їх більш дієвими та безпечними для людини.

Експерти сайту «Дача і дім» запропонували знищувати «колорада» за допомогою сухої гірчиці.

Розчин готується таким чином: на один літр гарячої води додати 5 столових ложок гірчичного порошку та 5 грамів господарського мила. Отриманий розчин варто перемішати у 10 літрах води.

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Рослини обробити цим розчином. Вже за кілька днів шкідники зникнуть з городу.

А про те, як обробити картоплю перед посадкою, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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