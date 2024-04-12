Королева Ранія вперше стане бабусею: наслідний принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва чекають на дитину

Королівська родина Йорданії не менш популярна в арабському сіті, аніж король Чарльз III і його сім'я у Європі: адже недарма саме до Йорданії їздили в минулому році Вільям та Кейт.

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І ось тепер, схоже, у них скоро буде ще одна причина для відвідин країни на кордоні з Ізраїлем: світ розбурхала радісна звістка про те, що спадкоємець принц Хусейн та його дружина, принцеса Раджва, які одружилися 10 місяців тому, вперше стануть батьками. Новину розповсюдив офіційний сайт королівської родини Йорданії, повідомивши, що дитина з'явиться на світ вже цього літа.

«Королівський Хашимітський двір радий повідомити, що Їх Королівські Високості наслідний принц Аль-Ху Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва аль-Ху Хусейн чекають своєї першої дитини цього літа. Королівський Хашимітський двір щиро вітає Їхню Величність короля Абдаллу II із цим і бажає Їх Королівським Високостям, спадкоємному принцу Аль Хусейну та принцесі Раджві, міцного здоров'я та радості», — йдеться в повідомленні.

Дитина стане першим онуком королеви Ранії та короля Абдалли II.

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Молоде подружжя з майбутньою бабусею

Принц Хусейн, якому у червні виповниться 30 років, — їхній старший син, саме він є спадкоємцем престолу. Він отримав престижну міжнародну освіту (ступінь бакалавра в галузі міжнародної історії в Джорджтаунському університеті та закінчив Королівську військову академію в Сандхерсті), а зараз виконує офіційні обов'язки члена королівської родини та допомагає батькові у державних справах. Його дружина, 29-річна принцеса Раджва, до весілля будувала кар'єру в США: вона закінчила архітектурний коледж Сіракузького університету та здобула ступінь магістра в Інституті дизайну та мерчендайзингу моди в Лос-Анджелесі, після чого деякий час працювала в архітектурному бюро. У серпні 2022 року принц Хусейн і принцеса Раджва оголосили про заручини, а через рік, у червні, зіграли пишне весілля, на яке з'їхалися представники багатьох королівських сімей світу, зокрема Кейт Міддлтон та принц Вільям.

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Крім принца Хусейна, у королеви Ранії та короля Абдалли ще троє дітей: 27-річна принцеса Іман, яка вийшла заміж минулого року, 24-річна принцеса Сальма та 19-річний принц Хашем.

А тим часом у Британії різко зріс рейтинг принцеси Уельської, яка сміливо озвучила свій страшний діагноз, а принц Гаррі з дружиною, навпаки, відчули зниження інтересу до себе.

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