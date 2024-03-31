Становлення майбутньої королеви: експерт назвав сильною заяву Кейт Міддлтон про онкозахворювання

Коли Кейт, принцеса Уельська, вирішила оголосити, що у неї діагностували рак, вона звернулася безпосередньо до нації в емоційному відео. Відомо, що перед оприлюдненням новини, вона мала приватний обід з королем Чарльзом, який теж лікує онкозахворювання. Зворушливе звернення отримало широку підтримку, а один з експертів пояснив, чому рішення говорити від свого імені може свідчити про становлення майбутньої королеви, пише Mirror.

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Рассел Маєрс, королівський редактор Daily Mirror, пояснив у програмі True Royalty TV, чому послання Кейт так всіх вразило: «Це було дуже сильне рішення Кейт. Принцеса Уельська хотіла зробити відео».

Королівський експерт також зазначив, що в центрі уваги Кейт залишалася її сім'я, навіть коли вона хотіла повідомити сумну новину про свій діагноз сама.

«Кейт і Вільям вирішили, що вона зробить цю публічну заяву після того, як діти розійдуться зі школи на Великдень, — сказав він. — Це дало їхнім трьом дітям період полегшення, протягом якого батьки могли захистити їх від висвітлення діагнозу Кейт, даючи їм час, щоб переварити це як сім'я… І це дійсно важливо для них».

Рассел також зазначив, що, цілком ймовірно, палац не дав би Кейт можливість з'являтися перед камерами: «Я думаю, що палац, можливо, сказав би: „Ви можете зробити письмову заяву“. Але, сподіваюся, це було її рішення».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як принц Вільям підтримує Кейт Міддлтон під час лікування від раку.

Фото: https://www.royal.uk/the-princess-of-wales

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