Ведуть надто розкішний спосіб життя: експерт про причини падіння популярності Меган та Гаррі

Герцог і герцогиня Сассекські відійшли від королівської сім'ї у 2020 році, а незабаром після цього пара переїхала за океан, до Сполучених Штатів. Після переїзду до Америки пара взяла участь у кількох проєктах з Netflix і Spotify, а також з видавництвом Penguin Random House, випустивши мемуари герцога «Запасний», пише Mirror. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вільям та Кейт не довіряють принцу Гаррі, адже він може зробити їхні особисті справи надбанням громадськості.

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Але, незважаючи на кілька проєктів, які пара випустила, їхня популярність різко впала на тлі їхніх уїдливих заяв щодо їхнього перебування в королівській родині. На думку експерта, пара може змінити ситуацію, якщо зробить один ключовий крок.

Виданню The Mirror Лінн Карратт, гуру зі зв'язків з громадськістю з Press Box PR, сказала: «Якщо Меган і Гаррі мають намір нарощувати свою популярність, їхній бренд як пари повинен бути послідовним і автентичним. Ще один успішний проєкт на кшталт „Ігор нескорених“ допоможе популярності Гаррі».

Вона зазначила, що пару завжди критикуватимуть «за все, що вони роблять», зауваживши, що їм також «потрібно допомогти собі у формуванні правильної PR-стратегії».

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«Їм потрібно стати більш близькими до британської публіки, Меган могла б подумати про те, щоб зменшити використання дизайнерських етикеток і вибрати економні варіанти, як Кейт. Показати себе як звичайну працюючу маму, яка стикається з тими ж проблемами, що й інші, також допомогло б. Громадськості часто не подобається лицемірство пари, яка демонструє своє привілейоване життя, намагаючись при цьому знайти спільну мову з тими, кому пощастило менше, ніж їм самим».

Також Лінн додала: «Також часто коментується використання приватних літаків під час кампанії по боротьбі зі зміною клімату. Справедливо чи ні, але громадськість любить викривати Меган і Гаррі в таких речах, тому я вважаю, що приглушення цих питань допоможе підвищити їхню популярність».

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Раніше повідомлялося, що герцогиня Меган заснувала власний лайфстайл-бренд.

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