Дратує балакуча дружина? Вільяма зацькували за грубий жест по відношенню до Кейт Міддлтон

40-річний принц та 41-річна принцеса Уельські побували на весіллі принца Йорданії Хусейна, де відбувся прикрий інцидент, який визвав бурю гніву та розчарування не лише у підданих Його Величності Чарльза III: принц Вільям різко перервав Кейт Міддлтон, коли вона спілкування з нареченою Раджвою Аль Саїф.

Про випадок розповідає New York Post.

Видання нагадує, що Вільям і Кейт стали почесними гостями на весіллі сина короля Йорданії Абдалли та королеви Ранії. Кейт виглядала чудово в елегантній рожевій сукні від Elie Saab під час церемонії в резиденції йорданських монархів — палаці Захран в Аммані. Гості по черзі підходили, щоб вітати наслідного принца Хусейна та принцесу Раджву.

Королівський хашимітський палац оприлюднив відеозапис із принцом та принцесою Уельськими. Всі гості розмовляли з нареченими приблизно 10 секунд, але Кейт і наречена говорили трохи більше хвилини.

Жіноча розмова на весіллі

Принцу Вільяму довелося втрутитися, щоб вгамувати балакучу дружину, і церемонія привітання пішла своєю чергою.

Подружжя обмінялося кількома обіймами та поцілунками з молодятами. Вітаючи принцесу Раджву з днем весілля, представниця британської королівської родини похвалила сукню нареченої, яка була пошита тим самим ліванський дизайнером, що і її вбрання. Вільям стояв праворуч від дружини. Бачачи, що обмін люб'язностями затягнувся, і інші гості нервують у черзі, він втрутився у розмову. Спадкоємець престолу нетерпляче покрутив долонею в характерному жесті, щоб поквапити Кейт. Пара обмінялася швидкими промовистими поглядами, перш ніж Кейт, нарешті, закінчила розмову з нареченими і звільнила місце іншим.

Кейт і Вільям на весіллі

Багато користувачів обурилися від дій принца.

«Він навіть не може приховати, що балакуча дружина його дратує», «Дуже грубо з боку Вільяма», «Чоловік поставив Кейт у незручне становище», — написали в коментарях.

Втім, декого випадок навіть потішив: «Все, як у людей — справжнє подружжя».

Також на весіллі багато хто з гостей зрозумів, що у Вільяма багато спільного з Хусейном — їм надано роль спадкоємців престолу. Обидва принци — британський та йорданський — є випускниками королівської військової академії в Сандхерсті.

Чоловіків пов'язує дружба, вони провели час разом у 2018 році, коли Вільям був у Йорданії із державним візитом. Обидва принци, до речі, є пристрасними футбольними вболівальниками. Вони разом переглянули матч чемпіонату світу 2018 року між Англією та Панамою. Кейт також поділяє особливий зв'язок із Йорданією після того, як прожила тут три роки у дитинстві. А у 2021-му подружжя провело в країні канікули разом із трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї.

Тож багато хто з шанувальників Британської королівської сім'ї впевнені, що інцидент на весіллі не вплине на стосунки між Вільямом та Кейт.

Нагадаємо, нещодавно британці дізналися, у чому секрет рішучості герцогині Кембриджської.



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