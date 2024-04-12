Україна повернула тіла 99 загиблих військових: що відомо

Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу нашої країни.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Зокрема вдалося повернути:

77 тіл військових, які воювали на Донецькому напрямку;

20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому напрямку;

2 тіла воїнів, які воювали на Харківському напрямку.

Зараз тіла доставляються до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, а вже після ідентифікації тіла наших військовослужбовців будуть передані родинам для гідного поховання.

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Нагадаємо також, що під час березневого обміну тілами загиблих в Україну повернули тіла 121 загиблого захисника.

Як відомо, наразі загиблих воїнів ховають на їх малій батьківщині, проте частина родин полеглих сподівається на створення Національного військового цвинтаря, для якого відведено дві ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.



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