Не Биківня: Кабмін визначився з місцем розташування Національного військового цвинтаря

Уряд офіційно визначив місце розташування Національного військового меморіального кладовища. Як повідомив у Мережі прем'єр Денис Шмигаль, під поховання буде відведено дві ділянки у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

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«Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни. Ми завжди маємо пам’ятати тих, хто віддав життя за Україну у війні за нашу свободу та незалежність», — написав очільник Уряду.

Відзначимо, що пропозиція створити загальнодержавне військове кладовище виникла ще у 2011 році, коли святкувалася 20-та річниця Незалежності України. Тоді 2 червня Верховна Рада прийняла відповідну постанову з метою увічнення пам'яті загиблих воїнів-визволителів у війні з фашистською Німеччиною 1941−1945 років, війни в Афганістані, інших військових конфліктах та під час виконання службових обов'язків і присяги на вірність народу України.

20 квітня 2023 року Київрада відвела для створення кладовища 8 га муніципальної землі у Биківні, однак у серпні Уряд затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області. Загальна площа виділеної там землі становить 266 га.

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У Міністерстві у справах ветеранів та Українському інституті національної пам'яті пояснили, що причиною відмови від Биківнянської ділянки є потреба в продовженні там пошукових робіт та ексгумації останків жертв сталінських репресій.

Проте родини загиблих болісно сприйняли таке рішення, адже досі вимушені ховати загиблих на війні на малих батьківщинах бійців, або ж і взагалі відкладати захоронення праху героїв.

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