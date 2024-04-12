Бананова шкірка й не тільки: кілька варіантів підживлення розсади перцю для отримання багатого врожаю

Щоб розсада болгарського перцю зміцніла й порадувала добрим урожаєм, мало лише вчасно її поливати. Як і інші рослини на городі, перець потребує підживлення. І для цього зовсім не обов'язково використати хімікати. Досвідчені городники пропонують кілька ефективних народних засобів.

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Для забезпечення болгарського перцю необхідними для зростання білками та мікроелементами, садівники рекомендують використовувати розчин із дріжджами. Просте добриво готується наступним чином: в одному літрі теплої води розчиніть 10 г сухих дріжджів і 100 г цукру, потім додайте ще дев'ять літрів води. Перед поливом рослин добрива слід розбавити водою у співвідношенні 1 до 5.

Цей розчин так само ефективний для поливу болгарського перцю, як і деревна зола, яку багато городників використовують для удобрення овочів, ягід та фруктів. Для приготування розчину з деревного попелу необхідно розчинити три ложки попелу в п'яти літрах води, ретельно перемішати, настояти добу, а потім використовувати для поливання грядок з овочами.

Ще одним корисним добривом для болгарського перцю є бананова шкірка, що містить цінні мікроелементи. Для приготування розчину з бананової шкірки рекомендується подрібнити одну або дві шкірки в блендері або м'ясорубці, залити літром теплої води й дати настоятися три дні перед використанням для поливу болгарського перцю.

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Фото Pixabay

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