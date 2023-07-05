Терміново дайте в липні томатам та перцю цей дуже поживний розчин: врожай збільшиться в рази

Для підвищення врожайності томатів, перцю та інших культур досвідчені городники часто застосовують різні аптечні засоби, які показують чудовий результат.

На YouTube-каналі «Генеральський» розповіли, як приготувати унікальне підживлення, яке в рази підвищує врожайність рослин.

Це підживлення також підвищує стресостійкість культур, сприяє коренеутворенню, покращує зростання та розвиток овочів.

Йдеться про синьо-зелену водорість спіруліни. У ній знаходиться близько 70% білка, що складається з незамінних амінокислот. Вони живлять рослину та ґрунт, покращують її родючість.

Водорість містить вітаміни групи В, які позитивно впливають на рослини. У спіруліні понад 200 мінеральних речовин, наприклад кальцій, магній, залізо, мідь, калій та інші.

Тому таке підживлення допоможе відновити навіть кволі рослини, воно вилікує хлороз (пожовтіння листя).

Для приготування підживлення потрібно у 5 літрах води розчинити 10 пігулок спіруліни по 500 мг.

Таблетки попередньо подрібнити, залити водою та перемішати. Залишити до повного розчинення пігулок. Повинен вийти синьо-зелений розчин.

Розчином можна обприскувати рослини по листу або поливати під корінь.

Повторити підживлення можна через 7−10 днів.

Раніше ми розповідали, як перекис водню впливає на розсаду помідорів, а також, що потрібно робити, щоб підвищити врожайність томатів.

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