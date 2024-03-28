Не тільки рослини підгодує, а й шкідників відлякає: як правильно використовувати на городі яєчну шкаралупу
Підживлення слабких рослин — у переліку першочергових справ городника навесні. І одним із засобів такого підживлення є звичайна яєчна шкаралупа. Вона містить багато корисних речовин, які впливають на розвиток корисних культур. До того ж при перегниванні шкаралупа віддає всі корисні речовини рослинам протягом тривалого часу.
Тому викидати такий цінний ресурс не можна — варто збирати його — сушити, подрібнювати, а потім використовувати на своїх грядках.
Наприклад, для підвищення родючості ґрунту подрібнену шкаралупу можна розсипати по ділянці з розрахунку приблизно 3 жмені на один квадратний метр, радить Postoway.
Після цього землю треба перекопати, щоб часточки шкаралупи почала швидше діяти й давати користь рослинам.
Окрім того, що шкаралупою підживлюють городину, нею ще й відлякують шкідників із грядок. Її бояться капустянка та личинки хрущів.
Тому прикопайте шкаралупу в міжряддях капусти, а щоб приманити шкідників, полийте її олією.
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