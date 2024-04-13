Хотіли вдарити дроном: СБУ запобігла замаху на голову Херсонської ОВА Прокудіна

Співробітники СБУ, які раніше запобігли замаху на командування ЗСУ в Запорізькій області, який готував ворожий агент-снайпер, затримали мешканця Херсону, який організував напад на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна,

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Як повідомляє ZN/UA, ворожий агент був затриманий 10 квітня. За інформацією голови Служби безпеки України Василя Малюка, херсонец діяв разом з російскими спецслужбами. Для замаху був запущений новий зразок fpv-дрона, а зрадник на місці здійснював візуальне спостереження і коригував удар по автівці Прокудіна.

«Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших РЕБів був посаджений своєчасно», — зазначив очільник СБУ.

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За словами Василя Малюка, СБУ постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК. Так, нещодавно у Дніпрі був затриманий агент фсб, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. А на Запоріжжі — колишній міліціонер, який дуже тісно працював з ворогом по об'єктах ОПК. Також було затримано кількох співробітників «Укрзалізниці», які надавали інформацію щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження ворогові.

Загалом за минулий рік виявлено та задокументовано 47 агентурних мереж. З початку року виявлено 11 зловмисників. Всі вони затримані.

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Нагадаємо, що нещодавно невідомі кинули гранати біля дому мера Костополя, що на Рівненщині.

Фото зі сторінки Олександра Прокудіна із соцмереж

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