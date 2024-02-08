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Події

В Нікополі розстріляли автомобіль заступника мера, він загинув

12:58 8 лютого 2024
Знищене авто

У багатостраждальному Нікополі сталася нова трагедія — там серед вулиці невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови. Посадовець загинув на місці, констатували в прокуратурі Дніпропетровської області.

На місці злочину

Наразі за процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За повідомленням поліції, на місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.

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Вигорілий салон автомобіля

За даними ЗМІ, загиблим є заступник міського голови Нікополя Віталій Журавльов.

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Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині розкрили цілу низку резонансних убивств.

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