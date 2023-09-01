Готував замах на командування ЗСУ: під Запоріжжям затримано агента-снайпера росії

СБУ затримала чергового агента кремля. Снайпер фсб «Фантом» готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі, повідомили у спецслужбі.

Затриманий входив до агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.

Напередодні цього дня СБУ затримала ще двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

«Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі фсб із позивним „Фантом“. Після серії затримань його поплічників він „заліг на дно“ і у такий спосіб намагався уникнути покарання», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз». Цю зброю виробляють на території рф і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора.

Саме з такої гвинтівки «Фантом» мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на «Фантома» згодом знову вийшов представник фсб.

Під час сеансу зв’язку він поставив нове завдання своєму агенту — скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем «Солнцепек».

Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався «втемну» використовувати своїх знайомих з фронтових районів області.

В результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки.

На підставі зібраних доказів фігуранту планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.



Нагадаємо, нещодавно у Сумській області СБУ затримала прихильницю «руського міра», яка «зливала» ворогу інформацію про місця базування Сил оборони у прикордонних з рф районах Сумщини.

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