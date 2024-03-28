Дві гранати для чиновника: на Рівненщині невідомі вчинили замах на голову Костополя (фото)

Цієї зими мешканець Нікополя розстріляв заступника мера, а на Рівненщині поліцейські розслідують замах на життя ще одного чиновника — напередодні невідоі кинули гранату біля будинку 35-річного очільника міської громади Костополя.

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В поліції Рівненщини зазначають, що один боєприпас вибухнув, іншу гранату правоохоронці виявили під автівкою, що була припаркована на вулиці неподалік від будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Вибухом були пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль Skoda Fabia.

Фото поліції

Фото поліції

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Під час обстеження території вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу: попередньо, це була граната «Ф1». Таку ж саму гранату із запалом виявили під колесом автівки.



Фото поліції

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Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 352 (умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху) та за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, що нещодавно у Черкасах правоохоронці запобігли вбивству місцевого судді, яке замовив місцевий кримінальник. У затриманих вилучили зброю та гранати.

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Фото поліції



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