Український боксер-гренадер на прізвисько Мисливець нокаутував небитого німця та став чемпіоном Європи (відео)

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Захожий (19 перемог, 15 з них — нокаутом), який відмовився від бою з росіянином в андеркарді поєдинку Ф'юрі — Нганну навіть за 400 тисяч доларів, завоював вакантний титул чемпіона Європи за версією EBU.

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На рингу AGON Sportpark у німецькому Шарлоттенбурзі 207-сантиметровий уродженець Запоріжжя, який мешкає в Німеччині, нокаутував у другому раунді непереможного досі німця Граніта Шалу (15 перемог, 5 з них — нокаутом, 1 поразка).

Після бою Захожий просто в рингу звернувся українською мовою до наших воїнів, які стали на захист рідної землі. «Слава ЗСУ!», — вигукнув боксер-чемпіон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Захожий нокаутував грека Євгеніоса Лазарідіса.

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