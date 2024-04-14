39.03 / 39.60 42.11 / 42.80
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український боксер-гренадер на прізвисько Мисливець нокаутував небитого німця та став чемпіоном Європи (відео)

16:07 14 квітня 2024
Олександр Захожий

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Захожий (19 перемог, 15 з них — нокаутом), який відмовився від бою з росіянином в андеркарді поєдинку Ф'юрі — Нганну навіть за 400 тисяч доларів, завоював вакантний титул чемпіона Європи за версією EBU.

На рингу AGON Sportpark у німецькому Шарлоттенбурзі 207-сантиметровий уродженець Запоріжжя, який мешкає в Німеччині, нокаутував у другому раунді непереможного досі німця Граніта Шалу (15 перемог, 5 з них — нокаутом, 1 поразка).

Після бою Захожий просто в рингу звернувся українською мовою до наших воїнів, які стали на захист рідної землі. «Слава ЗСУ!», — вигукнув боксер-чемпіон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Захожий нокаутував грека Євгеніоса Лазарідіса.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

РЕКЛАМА

100

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

старовинна карта України

«Якби путін знав, що про територію Україну писали російські царі, його б вхопив Кіндратій»: документи московії проти бункерного «історика»

Гороскоп

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, життя яких у квітні перевернеться «з ніг на голову»

зодіак

Стрільцям — грошові надходження, Водоліям — вдалі поїздки, а Овнам — нові знайомства: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 14 квітня

військові

Топ-3 скандальних пунктів мобілізації: у кого заберуть авто, а кого — відправлять на повторну ВЛК

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту