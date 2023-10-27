Не повівся на сотні тисяч доларів: український суперваговик відмовився від бою з росіянином в андеркарді поєдинку Ф'юрі — Нганну

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Захожий, який яскраво нокаутував грецького Ахілла, відмовився від поєдинку з росіянином Арсланбеком Махмудовим, який мав відбутися в андеркарді супербою між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі та екс-зіркою UFC Френсісом Нганну в Саудівській Аравії.

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Наш співвітчизник, зріст якого складає 207 см, готував франко-камерунського бійця до майбутнього мегафайту в тренувальному таборі та отримав щедру пропозицію зустрітися в рингу з представником країни-агресора, але відмовився, незважаючи на гонорар у 400 тисяч доларів.

«Не хочу навіть ділити з ними один ринг, — поділився Олександр Захожий із YouTube-каналом «Майк Тайсон». — Була можливість битися зараз у Саудівській Аравії. І запропонували битися у грудні із Сергієм Кузьміним, але я сказав, що з ким завгодно, але не з росіянами. Я відмовлявся від цих боїв, бо зараз це не є актуальним. Та й узагалі…«

Зазначимо, що уродженець Дніпродзержинська (нинішнє Кам'янське) востаннє виходив у ринг 25 березня, нокаутувавши у третьому раунді досвідченого німця Мухаммеда Алі Дурмаза. Таким чином, український гігант довів свою переможну серію на професіональному рингу до 18 поєдинків.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у відповідь на удар нижче поясу смачно нокаутував Дюбуа.

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