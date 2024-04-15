Зробите тільки гірше: чим не можна мити фари автівки

Якщо автомобільну фару з зовні можна очистити, у тому числі й використовуючі різні лайфхаки, то при розбиранні та очищенні з середини потрібно бути більш обережним.

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Як зазначає профільне видання mmr.net.ua, за час експлуатації в закритих порожнинах блок-фари накопичується багато пилу, бруду та сміття. Буває так, що брудна лампочка не відбивається в брудному відбивачі. Але при очистці цих елементів краще не покладатися на «автохімію».

Як стверджуют експерти, блок-фару потрібно мити звичайною теплою водою з додаванням рідкого милу й не чим більше. Інакше відбивачи почнуть тьмяніти, істотно скорочуючи можливості освітлення. Відбувається ця деградація світильника досить швидко, помітна неозброєним оком і позначається як на експлуатації, так і на подальшому ціннику автівки.

Ще однією проблемою навесні можуть стати комахи, які розбиваються й об фари, й об кузов, й об лобове скло транспортного засобу. Для того, аби позбутися плям, можна, зокрема, використати звичайний засіб для миття посуду.

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Фото Pixabay

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