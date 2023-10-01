Як вирішити проблеми з машиною за допомогою соди та цибулі: кілька лайфхаків для автомобілістів

Попри те, що деякі французькі автомобілі мають стійкий попит на українському ринку, багато їхніх власників все ж таки стикаються з тими ж проблемами, що більшість водіїв.

Наприклад, запотівання скла. Незабаром похолодає. Запітніле скло може перешкодити комфортному та безпечному водінню.

Досвідчені водії пропонують, крім спеціальних засобів для обробки скла, ще кілька способів боротьби з цим явищем:

- нанести на скло зсередини крем для гоління або мило й ретельно протерти його. Це також створить плівку, яка запобіжить запотіванню;

- обробити скло спиртом або оцтом. Ці рідини також мають антизапотівний ефект;

- охолодити салон автомобіля, відкривши всі двері. Це зрівняє температуру всередині та зовні машини та зменшить конденсацію.

Згодом фари автомобіля можуть потемніти або пожовтіти через вплив сонця, бруду або хімікатів. Це знижує ефективність висвітлення дороги. Щоб повернути фарам свій первісний блиск, можна:

- нанести на фари зубну пасту і залишити її на 10−15 хвилин, а потім змити водою і відполірувати фари. Зубна паста має абразивну дію, яка видаляє забруднення;

- використовувати соду або сіль, змішані з водою, і натирати фари цією сумішшю. Це також допоможе очистити фари від бруду та нальоту.

- використовувати цибулю, розрізану навпіл, і протирати фари нею. Цибуля містить кислоту, яка розчиняє забруднення на фарах.

Низька якість бензину на заправках — це ще одна з проблем, з якою стикаються автовласники. Є кілька способів, як відрізнити хороший бензин від поганого:

- чим світліший бензин, тим він кращий. Темний або каламутний бензин може містити домішки чи воду;

- хороший бензин має приємний запах, а поганий — різкий або неприємний;

- перевірити, змішавши бензин з водою в пропорції 1:1 й поставити на 10 хвилин у морозильник. Якщо після цього бензин не замерзне, а залишиться рідким, то він якісний.

Раніше ми писали, навіщо до антифризу додавати гірчицю.

43

Читайте нас у Facebook та Instagram