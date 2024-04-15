«Пішов на фронт у перший день війни»: у боях за Часів Яр загинув 24-річний захисник

Скорбота, що розриває серце, сльози, біль. 10 квітня відбулось прощання з героєм Сергієм Науменком, який загинув на Донеччині, йдеться у повідомленні Петрівської селищної ради. Не існує жодних втішних слів у світі для людей, які втрачають рідного, втрачають назавжди.

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«Сергій навчався в Криворізькій ЗОШ І-ІІ ступенів № 106, а з вересня 2016 по травень 2019 року — в Криворізькому професійному ліцеї, де отримав спеціальність електрогазозварника, електрослюсаря з ремонту устаткування.

В травні 2019 року Сергій проходив строкову військову службу в Національній гвардії України. Після служби працював електрослюсарем на кар’єрі".

В перший же день війни, 24 лютого 2022 року, боєць був мобілізований до лав ЗСУ. Займав посаду командира відділення — командира машини 1 розвідувального відділення. Мав звання старшого солдата.

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«Обов’язки виконував з відповідальністю. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Разом зі своїми бойовими побратимами без страху боронив рідну землю та міцно тримав фронт України на Донеччині. Вірив у перемогу та цілісну, вільну Україну й віддав найцінніше за цю мрію — своє життя. 5 квітня 2024 року внаслідок мінометного обстрілу противника в районі населеного пункту Часів Яр у Донецькій області. Цього року Сергію виповнилося 24 роки…»

Поховали героя під залп почесної варти на Алеї Слави центрального кладовища селища Петрового.

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель у Маріуполі легендарного офіцера.

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