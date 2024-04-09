Був одним із найкращих курсантів військового ліцею: на війні загинув 22-річний воїн зі Львівщини

Бродівська громада провела в останню земну дорогу воїна Арсена Мартинюка. Зовсім юний — 22 роки — він мав жити, одружитися, виховувати дітей та бути опорою для батьків, але війна внесла свої корективи, йдеться у повідомленні Бродівської міської ради.

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«Народився герой у Бродах, навчався у гімназії, опісля вступив у Львівський ліцей ім. Героїв Крут. Згодом здобув професійну кваліфікацію «Офіцер управління тактичного рівня» Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. У Києві на День Незалежності України як кращий курсант ніс прапор навчального закладу. Далі військова служба у ЗСУ в Дрогобичі, а потім пекельний схід.

Арсена перевели у 56 окрему мотопіхотну Маріупольську бригаду на посаду начальника розвідки штабу самохідного артилерійського дивізіону військової частини, де виконуючи бойове завдання загинув при обстрілі. Він героїчно прийняв виклик сьогодення, бо знав, що його професійні навики потрібні Україні зараз як ніколи".

Арсен загинув 1 квітня у Бахмутському районі Донеччини.

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«Завжди привітний, усміхнений, щирий, сміливий, відповідальний — таким Арсена запам’ятають рідні, друзі, побратими і всі, хто був з ним знайомий. Ось таке коротке молоде життя, яке лише почало розквітати, але, на жаль, війна забрала Арсена у рідних».

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Поховали воїна під залпи останнього салюту та Гімну України на місцевому кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» публікували історію бійця, який загинув у Авдіївці, врятувавши життя двох побратимів.

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