«Жодна держава під час війни не демобілізовує свої війська», — Ганна Маляр

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка раніше звернула увагу на те, як російська армія вчиться у українських військових, поділилася думками щодо можливого нового наступу росіян та демобілізації в Україні.

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«Ми на порозі нового наступу росіян. Від початку року вони не лише не припиняли набору, але й готуються, формують резерви. Є ризики відкриття нового фронту. І ми можемо бути певні, що із західною допомогою чи без неї, але ми з вами не зможемо не лише перемогти, а навіть встояти без ключового — людей.

Мобілізація в Україні — це найважливіше та водночас найболючіше рішення на сьогодні. Це питання виживання нас як країни і нашого народу.

Проголосований закон про мобілізацію — відверто не найкращий, але він був необхідний. Військові вимагали цей закон вже давно, і просили в тому числі не проводити демобілізацію, щоб не оголяти фронти.

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Це світова практика. Жодна держава під час війни не демобілізовує свої війська.

Якби рішення про демобілізацію було б зараз прийнято, то на весну 2025 ми б мали однозначно програшну позицію і нам би довелось мобілізовувати значно більше людей, ніж це відбувається зараз. І кількість загиблих зросла б в рази через «необстріляність» такої маси людей.

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З іншого боку — депутати, які не лише не сприяли, а ставили палки в колеса на кожному етапі і завалили законопроєкт тисячами правок. Протягом цих місяців складалось враження, що депутати або не розуміють, або легковажать загрозою. Політичні ігрища під час війни — це абсолютно неприпустимо, особливо довкола важливих для нас як повітря питань.

Але, попри все це, я не мала морального права так емоційно реагувати на ток-шоу. Мене обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій «голос» за життєво важливий для країни закон. Але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції «Голос» Інни Совсун (днями Маляр у телеефірі посварилася з народною депутаткою Інною Совсун під час обговорення теми демобілізації військових. Депутатка намагалася наголосити на важливості демобілізації військових та зазначила, що її чоловік воює «на нулі» з початку повномасштабного вторгнення росії. Маляр казала, що демобілізація неможлива. «А коли він йшов, то знав норму Конституції, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану?» — спитала Маляр у Совсун, — Авт.).

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Пані Інно, це важке випробування для вас і тисяч українських сімей в кого рідні служать в силах оборони. Я щиро перепрошую і мені самій ніяково від того, що відбулось в ефірі.

Останні два роки були непростими і попереду не менш складні часи.

Ми всі в одній команді — команді України.

Хоч я давно не працюю в державних установах, але мені як і кожному громадянину болять усі гострі питання, повʼязані з війною.

Головне тут, що перед лицем московської загрози ми повинні діяти спільно, незалежно від політичних поглядів.

!! Я не політик і не чиновник, в мене нема ні задачі, ні бажання всім сподобатись.

Я хочу, щоб Україна вистояла", — написала вона в Telegram.

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