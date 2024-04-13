«Тема чутлива для суспільства»: у Міноборони заявили, що законопроєкт про демобілізацію вже в роботі

Законопроєкт про демобілізацію військових буде готовий швидше, ніж за 8 місяців. Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

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«Готуватися цей законопроєкт буде спільно з Міністерством оборони, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту. Ясна річ, що є вже певні напрацювання, оскільки у законі про мобілізацію, у тій версії, яка пройшла перше читання, там були деякі норми. Зрозуміло, що це тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями», — йдеться у повідомленні.

Лазуткін нагадав, що були оголошені терміни про готовність законопроєкту за 8 місяців, але, після певних дискусій це прибрали. За його словами, «це відбудеться, напевне, швидше».

Як писали «ФАКТИ», днями Верховна Рада ухвалила багатостраждальний «мобілізаційний законопроєкт», вилучивши з нього норму про демобілізацію.

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