Допомога військовим на оздоровлення: адвокат розповів, хто та як може її отримати

Нещодавно"ФАКТИ" пояснювали, як військовим отримати онлайн посвідчення УБД. Тепер щодо оздоровлення військових. Як пояснює адвокат Олександр Головченко, грошова допомога на оздоровлення військовослужбовцям (так звані «оздоровчі») — це грошова виплата, яка надається військовослужбовцям для покриття витрат на оздоровлення. Право на отримання мають військовослужбовці:

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офіцерського складу,

особи рядового,

сержантського та старшинського складу, крім військовослужбовці строкової військової служби.

«Виплачується 1 раз на рік в розмірі місячного грошового забезпечення за рапортом на підставі прийнятого за результатом його розгляду наказу командира.

Розмір «оздоровчих» визначається виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець має право на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Для отримання грошової допомоги на оздоровлення військовослужбовець повинен подати рапорт своєму командиру. У рапорті слід зазначити:

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прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця,

військове звання військовослужбовця,

дату початку та закінчення відпустки,

суму грошової допомоги на оздоровлення, яку військовослужбовець просить виплатити".

Якщо звільнений військовослужбовець протягом року не скористався правом на отримання грошової допомоги, то виплата цієї допомоги здійснюється у день звільнення на підставі наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

«Військовослужбовець може отримати грошову допомогу на оздоровлення, не йдучи у відпустку, якщо він не бажає використовувати право на щорічну основну відпустку. Для цього потрібно в рапорті вказати про те, що є бажання отримати допомогу на оздоровлення без вибуття у відпустку».

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку адвоката про те, хто має право їздити на авто без страхового полісу.

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